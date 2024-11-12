Amasya’da yangın! Alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale geldi
Amasya’nın Suluova ilçesinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Alevler müdahale edilmesi ile yangın söndürüldü ve ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Koru Sokak'ta Recep Koca'ya ait tek katkı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Sokakta büyük paniğe neden olan yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.