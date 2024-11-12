Gaziantep’te vahşet! Sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti

Şehitkamil ilçesinin 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kahraman Bal (26), boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bal (24) ile tartışmaya başladı. Öfkeli koca daha sonra yanındaki silahla genç kadına ateş açtı.

Elif Bal'ın kanlar içinde yere yığılması üzerine Kahraman Bal aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.