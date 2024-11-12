Kütahya'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Kütahya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 DKS 913 plakalı otomobil, seyir halindeyken DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Y.B. araçta sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan kurtarılarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.