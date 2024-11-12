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Kars'ta yoğun sis: Görüş mesafesi 3 metreye düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 09:14 Güncelleme: 12.11.2024 09:14
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Kars’ta yoğun sis: Görüş mesafesi 3 metreye düştü

Kars'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi. Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan bazı sürücüler yoğun sisten dolayı Kars'a geri dönmek zorunda kaldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

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