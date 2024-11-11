Bursa'da yangın paniği! Kaza yapan otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde Murat O. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kaza ile birlikte araç yanmaya başladı. Meydana gelen olayda otomobil küle dönerken, sürücü ise hafif sıyrıkla atlattı.
Kaza, İznik ilçesi İznik Çevreyolu Sansarak mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Murat O. idaresindeki 34 HPL plakalı son model otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan otomobil bir anda alev aldı.
Olay yerine yaklaşık 3 dakikada itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü Murat O. kazayı hafif sıyrıklara atlatırken, son model otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.