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Kayseri'de cezaevi firarisi şok uygulamada yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:11
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Kayseri’de cezaevi firarisi şok uygulamada yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kocasinan Ekipler Amirliği görevlileri tarafından şok uygulama yapıldı.

Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.D.'nin (25) yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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