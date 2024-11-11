Kontrolden çıktı! Marmaray duvarında asılı kaldı

Üsküdar Caddesi'nde ilerleyen 34 BAE 801 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Başak istasyonu yakınlarındaki Marmaray hattını çevreleyen tel örgüye çarptı.



Tel örgünün devrilmesiyle otomobil, duvarda asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

SEFERLER AKSADI



Kaza nedeniyle Marmaray seferleri kısa süreli aksadı.