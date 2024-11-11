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Kontrolden çıktı! Marmaray duvarında asılı kaldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:02 Güncelleme: 11.11.2024 23:05
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Kontrolden çıktı! Marmaray duvarında asılı kaldı

Üsküdar'da sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Marmaray hattını çevreleyen tel örgülere çarptıktan sonra duvarda asılı kaldı. Araç olay yerine gelen vinç yardımıyla olduğu yerden çıkarılırken, kaza nedeniyle seferler kısa süreli aksadı.

Üsküdar Caddesi'nde ilerleyen 34 BAE 801 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Başak istasyonu yakınlarındaki Marmaray hattını çevreleyen tel örgüye çarptı.

Tel örgünün devrilmesiyle otomobil, duvarda asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

SEFERLER AKSADI

Kaza nedeniyle Marmaray seferleri kısa süreli aksadı.

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