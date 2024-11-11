Kontrolden çıktı! Marmaray duvarında asılı kaldı
Üsküdar'da sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Marmaray hattını çevreleyen tel örgülere çarptıktan sonra duvarda asılı kaldı. Araç olay yerine gelen vinç yardımıyla olduğu yerden çıkarılırken, kaza nedeniyle seferler kısa süreli aksadı.
Üsküdar Caddesi'nde ilerleyen 34 BAE 801 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Başak istasyonu yakınlarındaki Marmaray hattını çevreleyen tel örgüye çarptı.
Tel örgünün devrilmesiyle otomobil, duvarda asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
SEFERLER AKSADI
Kaza nedeniyle Marmaray seferleri kısa süreli aksadı.