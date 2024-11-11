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Diyarbakır'da yangın paniği! Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 22:48
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Diyarbakır’da yangın paniği! Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 3 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çıkan yangında binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

Binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta yaşayan Özkan A. (44) ile kızları Tuana (11) ve Elifsu A. (7) balkona çıktı. Apartmanın diğer dairelerinde yaşayan Sultan A. (88) ve Meral A. (45) da dumandan dolayı binadan çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan 5 kişi ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin çalışması kask kamerasınca kaydedildi.

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