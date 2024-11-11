Mersin'de feci olay! Dereye düşerek hayatını kaybetti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde dere kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, dengesini kaybederek suya düştü. Yapılan çalışmalarda Ulaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, dengesini kaybederek dereye düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.