Balıkesir’de Otomobilini yıkarken kalp krizi geçirdi!

Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül, bir anda yere yığıldı.

Akgül'ün yardımına çevredekiler koştu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterirdi.



İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Serhat Akgül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.