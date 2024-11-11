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İstanbul'da 3 katlı binanın balkonu çöktü!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:40
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İstanbul’da 3 katlı binanın balkonu çöktü!

Kartal'da bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu beton parçaları alt kattaki balkona ve yola düştü. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle beton parçaların bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı da yola düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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