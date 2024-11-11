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Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 15:21
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Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İddiaya göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir iş yerinde Ahmet İ. ve Fatih T, alacak verecek meselesinden H.H.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Y, Ahmet İ. ve Fatih T'yi silahla ateş ederek vurdu.

Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fatih T. ise sağlık ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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