11 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Konya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 15:33
ABONE OL
Konya’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçe merkezi yönüne seyir halinde ehliyetsiz sürücü R.K. (41) idaresindeki 42 BTG 17 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü R.K. ile araçta bulunan A.Ö. (82), Ş.Ş. (57) ve S.B. (36) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör