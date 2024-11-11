11 Kasım 2024, Pazartesi
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Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 14:08
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Emine Erdoğan’dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum. Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün" ifadelerini kullandı.

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