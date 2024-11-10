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Sürü halinde ortaya çıktılar! İşte göç yolundaki yaban keçileri

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 08:54
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Sürü halinde ortaya çıktılar! İşte göç yolundaki yaban keçileri

Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağları'nda göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi. İşte belgeselleri aratmayan o anlar...

Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri yılın her döneminde Munzur Dağları'nın belirli noktalarını mesken tutuyor.

SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR

Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler kış aylarına yaklaşırken göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri görüntülendi.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Sürü halinde ortaya çıktılarSürü halinde ortaya çıktılar SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR

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