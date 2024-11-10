İstanbul’da yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yolcu otobüsü yan yattı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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