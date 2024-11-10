İstanbul pazar sabahına sağanak yağışla uyandı! Meteoroloji'den yeni uyarı
İstanbul pazar gününe sağanak yağışla uyanırken şehrin farklı noktalarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve Zeytinburnu'nda trafikte younluk yaşanırken sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'daki yağışlı hava yarın da sürecek. işte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah 05.00'ten itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Şehir genelinde kuvvetli rüzgarla birlikte yağan yağmurun ardından vatandaşlar pazar sabahında soğuk bir güne uyandı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI
İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında Üsküdar'da etkili olan yağış, Avrupa yakasında Zeytinburnu'nda da etkisini gösterdi. D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde araçlar yağış nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlandı.
ÇOK SAYIDA İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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