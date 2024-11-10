Gece yarısı Rize’de can pazarı! 2 ölü 8 yaralı

Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza yapan başka bir araç (DHA)

Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki 53 AAR 471 plakalı araç, şoförü henüz teyit edilemeyen 55 H 2300 ve A. B. kontrolündeki 53 AAE 971 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza yapan başka bir araç (DHA)

Kazada 53 AAR 471 plakalı araçtaki şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K., 55 H 2300 plakalı araçta Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, 53 AAE 971 plakalı araçta da şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Yaralılardan Turan Kuyumcu, Kenan Yeniçırak, K.K., A. B. ve E. T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, E. K., H. K., U. K., N. K. ve B. K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yarlılardan Turan Kuyumcu ve Kenan Yeniçırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.