Çorum’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, Üçdutlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan İ.Ö. ve M.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., üzerindeki silahla M.K'ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden M.K. ağır yaralandı.

Olayın ardından M.K.'nin yakınları İ.Ö.'yü darp etmeye başladı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan M.K, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, zanlı İ.Ö ise kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın duyulmasının ardından M.K.'nin yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.