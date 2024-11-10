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Çanakkale'de ekipler düğmeye bastı: 38 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 20:30
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Çanakkale’de ekipler düğmeye bastı: 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta çok sayıda düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-32" yönlendirildi. Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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