Burdur’da dehşet kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınında U dönüşü yaparken, hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu sırada otomobil de bu iki araca çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 7 YARALI VAR

Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.