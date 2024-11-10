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Burdur'da dehşet kaza! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 22:36
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Burdur’da dehşet kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi. Yolun savaş alanına döndüğü kazada kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınında U dönüşü yaparken, hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu sırada otomobil de bu iki araca çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 7 YARALI VAR

Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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