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Bursa'da korkutan skuter kazası! 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 04:23 Güncelleme: 10.11.2024 05:34
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Bursa’da korkutan skuter kazası! 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir skuter sürücüsü, park halindeki bir otomobilin açılan kapısına çarparak yaralandı. Kazazede, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay anı (DHA)Olay anı (DHA)

Caddede seyir halinde olan Rıdvan N. (18) yönetimindeki skuter, Armağan A.'nın (22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı kapısına çarptı.

Olay anı (DHA)Olay anı (DHA)

Çarpmanın etkisiyle düşen skuter sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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