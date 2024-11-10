Bursa'da korkutan skuter kazası! 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir skuter sürücüsü, park halindeki bir otomobilin açılan kapısına çarparak yaralandı. Kazazede, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Caddede seyir halinde olan Rıdvan N. (18) yönetimindeki skuter, Armağan A.'nın (22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı kapısına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen skuter sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
kazayla ilgili inceleme başlatıldı.