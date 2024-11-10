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Konya'da tartışma kanlı bitti! 1 ölü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 04:31
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Konya’da tartışma kanlı bitti! 1 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde A.Ö. husumetlisi Cihan Öcal ile (40) tartıştı. Olayın büyümesiyle A.Ö., Öcal'ı bacağından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans ekipleri Öcal'ı hastaneye kaldırdı. 40 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Olay, saat 20.00 sıralarında Beşkardaş Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö. ile husumetlisi 2 çocuk babası besici Cihan Öcal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden Cihan Öcal (DHA)Hayatını kaybeden Cihan Öcal (DHA)


A.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine Öcal'ı bacağından bıçakladı. Öcal kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZLATINDA

A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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