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Kayseri'de mantar üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altında

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 03:29
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Kayseri’de mantar üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir mantar üretim tesisinde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

Yanan mantar üretim tesisi (DHA)Yanan mantar üretim tesisi (DHA)

Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan mantar üretim tesisi (DHA)Yanan mantar üretim tesisi (DHA)

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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