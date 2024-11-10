Kayseri'de mantar üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altında
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir mantar üretim tesisinde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi.
Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.
SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.