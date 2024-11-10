Kayseri’de mantar üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altında

Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

Yanan mantar üretim tesisi (DHA)

Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan mantar üretim tesisi (DHA)

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.