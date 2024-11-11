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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandası yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 00:41
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İstanbul’da ambulansa yol vermeyen trafik magandası yakalandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ters yoldan ilerleyerek ambulansa yol vermeyen trafik magandası polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücüye 8 bin 635 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "ambulansa yol vermeyen araç" başlığıyla sosyal medyada ve ulusal haber bültenlerinde yayımlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

YAKALANDI

Ekipler, yaptıkları incelemede, 8 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde ters yönde seyrettiği ve ambulansa yol vermediği belirlenen aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek", "cam film" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden 8 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü M.A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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