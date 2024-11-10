3 kişinin bıçaklandığı kavgadan kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Olay gece yarısı Dere Mahallesi 650 Sokak'ta bulunan bir oyun salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 gurup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aralarında anlaşamayan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. 2 ayrı bıçağın kullanıldığı kavgada B.B., M.Ü. ve A.K. isimli 3 kişi bacak ve kollarından bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale etmek isterken şüphelilerden bazıları yaya olarak kaçmak istedi. Bunun üzerine şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameraya yansıyan kovalamacada şahıslar kısa sürede yakalanırken, bu kez de polis ekiplerine direndi. Polisin zor anlar yaşadığı olayda güçlük çıkaran şüpheliler, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerine bağırıp hakaretler savuran şahıslar yere yatırılırken, yaralılar için sağlık ekipleri şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacaklarından ve kollarından yaralanan şahıslar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.