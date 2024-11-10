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Eskişehir'de kuş gribi! 5 mahalle karantinada! Konya detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 14:31 Güncelleme: 10.11.2024 14:42
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Eskişehir’de kuş gribi! 5 mahalle karantinada! Konya detayı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. İlçede bulunan 5 mahalle karantina altına alınırken kanatlı hayvanlar itlaf edilecek. İşte detaylar...

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine ilçedeki 5 mahalle karantinaya alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

KONYA'DAN TAVUK GETİRMİŞLER

Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

5 MAHALLE KARANTİNADA

Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı. Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

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