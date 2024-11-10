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Samsun'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 15:42
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Samsun’da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

Samsun'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Atakum ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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