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Havada panik! İzinsiz uçurulan dron nedeniyle iki uçak iniş yapamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 09.11.2024 18:41 Güncelleme: 09.11.2024 18:47
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Havada panik! İzinsiz uçurulan dron nedeniyle iki uçak iniş yapamadı

Van seferi yapan SunExperss ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı Van Ferit Melen Havalimanı'na inişi sırasında, izinsiz uçurulan dron nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. İki uçak da Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait ve İstanbul-Van seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağı Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı.



Bu sırada havada uçurulan izinsiz bir dron görüldü. Bunun üzerine pilotlar durumu hava trafik kontrolörüne bildirip, Van Gölü üzerinde tur atmaya başladı. Hava Trafik Kontrolörü durumu yetkililere bildirdi.

Yakıt kritiğine giren THY'nin TK2752 sefer sayılı Boeing 737-Max8 tipi uçağı ve SunExpress'in de XQ7616 sefer sayılı Boeing 737-8HC tipi uçakları Diyarbakır'a iniş yapmak zorunda kaldı.

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