Farklı sayıyı bulabilir misiniz? Sadece yüksek IQ’ya sahip olanlar 5 saniyede tespit edebiliyor!

Görselde yüzlerce "28" sayısı arasına gizlenmiş tek bir farklı sayı yer alıyor. Teste katılan kullanıcıların görevi, aynı görünen sayılar arasındaki bu farklı sayıyı en kısa sürede bulmak. Sadece IQ'su 130 ve üzeri olan bireylerin genellikle bu tür bulmacaları hızla çözebildiği biliniyor.

Farklı sayıyı bul testi

Uzmanlar, optik illüzyonların ve görsel bulmacaların beyin sağlığına olumlu etkiler sağladığını belirtiyor. Bu tür testler, beyin kaslarını çalıştırarak bilişsel yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda dikkat, odaklanma ve problem çözme becerilerini güçlendiren bu testler, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi görüyor.

Farklı sayıyı bul testi

Farklı Sayıyı Buldunuz mu?

Eğer bu tür zeka oyunlarında kendinizi test etmek istiyorsanız, görseldeki her detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Her sayı arasındaki küçük farkları yakalamak, görsel dikkat becerinizi geliştirebilir ve zihinsel hızınızı artırabilir. Gözlerinizi odaklayın ve farklı olan sayıyı bulmaya çalışın.

Farklı sayıyı bul testi

Farklı sayıyı bulamayanlar için işte cevap:

Farklı sayıyı bul testi

Görseldeki diğer sayılardan farklı olan sayı, gizlice araya yerleştirilen "82" sayısı!