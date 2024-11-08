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Bakanlık sahte ürünler listesini yeniledi! Tost peyniri yerine bitkisel yağ ve nişasta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 15:03 Güncelleme: 08.11.2024 15:11
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Bakanlık sahte ürünler listesini yeniledi! Tost peyniri yerine bitkisel yağ ve nişasta

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesi güncellendi. Listede yer alan Günay markalı tost peynirinin içinde bitkisel yağ ve nişasta çıktı. Trex Tea, Trex Plus, Love Fun, Diblong gibi içecek markalarının içinde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

İŞTE BAKANLIĞIN LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜRÜNLER
Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi (Tarım ve Orman Bakanlığı)Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi (Tarım ve Orman Bakanlığı)

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi (Tarım ve Orman Bakanlığı)Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi (Tarım ve Orman Bakanlığı)

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