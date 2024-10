Bakanlık ifşa listesini yeniledi! Gıda teröristleri yoğurtta nişasta, kıymalı börekte taşlık kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda teröristleri tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.

Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi, yoğurda nişasta, pide de kalp, kıymalı börekte taşlık, kebapta ise kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlık ifşa listesini yeniledi! İşte taklit ve tağşiş listesi

VATANDAŞA KIYMA YERİNE KALP YEDİRDİLER

Denizli'deki Er Pide Salonu'ndaki pide harcında kalp, Antalya Muratpaşa'daki Aysima Börek ise kıymalı börek harcında taşlık kullanıldığı, Antalya Kepez'deki Kardeşler Kebap Adana kebap yerine vatandaşa kanatlı eti yedirdiği ortaya çıktı.

Ahmet Çavuşoğlu Biberleri'nin İsot biberinde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya görüldüğü ortaya çıktı.

İşte o firmalar...

TEK TIRNAKLI ET KULLANDILAR!

Ayrıca et ve et ürünlerinde kapsamına ise Öz Kardeşler Kasabı'nda ise kanatlı et kullanıldığı belirlenirken Hüseyin Kaynak'a ait hareketli araçta da tek tırnaklı eti kullanıldığı tespit edildi.

İŞTE ZEYTİNYAĞINDA HİLEKARLIK YAPAN FİRMALAR

Bakanlığın 22 Ekim tarihli yayımladığı listede de zeytinyağlarının yine başı çektiği görüldü. Zeytinyağı ürünlerinde 'Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti' ile yayınlanan listede yer alan markalar şu şekilde:

-Öz Ege/ Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

- VK Tarım/ Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

-Dalaman/ Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L

-Mudanya Köy-Koooperatifi



-Sezgin Çetin/ Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre

-Sıdıka Aytekin/ Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L

-İsa Şahin/ Natürel Birinci Zeytinyağı,5L

-Zeki Koçhan/ Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

YOĞURTTA NİŞASTA TESPİT EDİLDİ!

Gaziantep'te Büyükbey Böresel Gıda salamura peynirinde bitkisel yağ tespit edilirken, Muhittinoğlu Süt Ürünleri Hayvancılık ve Gıda Ticaret Limited şirketine ait Muhuttinoğlu kaymaklı yoğurt ve yine Gaziantep'te Burç Çevik yoğurtlarında nişasta tespit edildi.

ÜNLÜ MARKANIN PEYNİRİNDE ZARARLI MADDE ÇIKTI

Diyarbakır firması Yöresel Çermik Peynircilik, Kenan Demirhan'ın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peyniri. Tulum peynirine bitkisel yağ ve çabuk bozulmasını önlemek için insan sağlığına zararlı natamisin eklendiği görüldü.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan antifungal (mantar önleyici) bir madde olduğu bilinmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtildi. Madde, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uzun vadeli ve yüksek dozda tüketilmesi ise bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlar gelişmesine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.