42 yıllık şarküteri çalışanından zeytin saklama ipuçları: 1 kaşığı bile zeytinin ömrünü uzatıyor
Zeytin, sağlığa olan katkıları ile bilinen ve Akdeniz diyetinin temel taşlarından biri olan özel bir üründür. Ancak uygun koşullarda saklanmadığında hızlıca küflenip bozulabilen bu değerli besini, uzun süre taze tutmak için bazı basit fakat etkili saklama yöntemleri bulunuyor. 42 yıllık şarküteri çalışanı, zeytinin küflenmesini önlemek için ideal çözümler açıkladı. İşte, mutfağınızda kolaylıkla uygulayabileceğiniz o yöntemler
Protein ve karbonhidrat bakımından oldukça zengin olan zeytin, A vitamini açısından zengin yapısıyla göz sağlığı için de önemli bir besindir. Gözün gece görüşünü iyileştirmeye yardımcı olan bu vitamin, aynı zamanda katarakt, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarının gelişimini de engelleyebilir.
Türkiye, zeytinin anavatanı sayılan ülkeler arasında yer almaktadır. Zeytin, doğru muhafaza edilmediğinde hemen küflenme riski taşımaktadır. Peki, zeytinin ilk günkü tazeliğini nasıl koruruz? İşte pratik ve etkili çözümler…
Zeytini Zeytinyağı ile Koruma Altına Alın
Zeytinlerinizi saklarken kaplarının üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirmek, küflenme riskini en aza indirir. Zeytinyağı, zeytinlerin hava ile temasını engellerken aynı zamanda lezzetini de artırır. Salça gibi diğer gıdalarda da benzer bir koruma sağlayan bu yöntem, mutfaklarda sıkça tercih edilen bir tekniktir.
Tuzlu Suyu ile Muhafaza Edin
Eğer zeytinlerinizi uzun süre taze kalacak şekilde saklamak istiyorsanız, tuzlu su dolu bir kavanoz ile muhafaza edin. Tuzlu su, zeytinin doğallığını koruyarak küf oluşumunu engeller. Ek olarak, salamura suyun azaldığını fark ettiğinizde kaya tuzu ve zeytinyağı eklemek, zeytinlerin dayanıklılığını artırır ve bozulmasını geciktirir.
Zeytinleri Sıkıştırarak Saklayın
Kısa süreli muhafaza amacıyla zeytinleri sıkıştırarak kapatacağınız hava geçirmez kaplarda saklamak, zeytinlerin tazeliğini korumanın bir diğer etkili yoludur. Bu yöntem, zeytinlerin hava ile temasını sınırlayarak küflenme riskini azaltır.
Küf Belirtilerini Anında Temizleyin
Zeytinde veya salamura suyunda küf oluşumunu fark ettiğinizde, temizleyerek önlem alabilirsiniz. Küflü suyu yenileyip yeni salamura suyu eklemek, küf oluşumunu azaltarak zeytinin sağlıklı ve taze kalmasına katkı sağlar.