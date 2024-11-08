Narin’in babası Arif Güran’dan itirafçı Nevzat sözleri: Gelip söyleseydi başımın tacıydı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran savunma yaptı. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından baba Arif Güran, "müşteki" sıfatıyla duruşmada yer aldı. Baba Güran, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti. Mahkeme başkanının "Sizce kızınızı kim öldürdü?" sorusu üzerine Güran, şunları kaydetti:

"Herkes bir şeyler söylüyor. O akşam köye geldiğim zaman yaklaşık 6 gün uyumadım, yemek yemedim. Ondan dolayı unutkanlık ve halsizlik çok var. Her tarafa baktım, kızım için bir seferberlik başladı bulunması için. Telefonumu kimin sosyal medyaya attığını bilmiyorum. Çok sayıda kişi arıyor. İnsanlar mesaj atıyorlar, 'Kızın bende.' diye. Bunlar mesaj attıkları zaman jandarmaya iletiyordum. Kardeşlerim telefona bakıyorlardı ve onlar da 'Artık cevap veremiyoruz.' diyorlardı, o yüzden telefonu uçak moduna alıyordum. Kızımın kaçırıldığı düşüncesine girdim. Benim kimseye bir zararım olmadı. Bir insan bana zorbalık yaparsa ben de yaparım. Eğer iyi şekilde konuşursa ben de öyle konuşurum. Yapıcı bir insanım."

Narin'in kaybolduğu gün Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde olduğunu, köyden bazı kişilerin kendisini aradığını anlatan Güran, bu aramalar üzerine Narin'in kaybolduğunu öğrendiğini belirtti.

Köye 21.00 sıralarında yetiştiğini dile getiren Güran, o akşam köpeğin evinin 500 metre arkasındaki kanala yoğunlaştığını söylediklerini kaydetti.

Yaklaşık 50 kişiyle köyün arka tarafında arama yaptıklarını, yaklaşık 2,5 kilometre köyün arkasına gittiklerini ifade eden Güran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyün alt kısmında gezdik. Dediler ki köpek mısır tarlasından koku almış, oraya doğru gittik. Ondan sonra amcamın oğlu beni aradı, trafik kazasının olduğunu söyledi ve 'Mezarlığın oraya gel.' dedi. Amcamın oğlu jandarmayla beraberdi, jandarma bana fotoğrafı gösterdi, az da olsa benzettim. 'Onun olmadığını gözümle görmem lazım.' dedim. Hastaneye gittikten sonra kızım olmadığını anladım."

"İLK GÜNLERDEN İTİBAREN KIZIMIN TEPEYE ÇIKMADIĞINI İDDİA ETTİM"

Mahkeme başkanının, "Şüphelendiğiniz biri oldu mu?" sorusu üzerine Güran, "Benim karşımdadır (Nevzat Bahtiyar)." dedi.

Nevzat Bahtiyar ile aralarında bir arabanın satışı nedeniyle sorun yaşandığını savunan Güran, "Enişteme, 'Biz bu arabayı Nevzat'tan aldık, bu zararın hepsi benim mi olacak?' dedim. Akşam eniştem beni aradı, 'Salimlerdeyim, gel oraya.' dedi. Nevzat da geldi. Kavga aşamasına geldik. 'Asla kabul etmiyorum, seninle alakası olmayan bir ticarettir. Bu parayı kesinlikle ödemiyorum, bana haksızlık ediyorsun.' dedi. Ben de kekemeliğiyle dalga geçtim. Bu konuşmalarımız sakin geçmedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Bu olaydan dolayı sana kin beslediğini mi düşünüyorsun?" sorusuna Güran, "Bana kimse 50 bin lira için çocuk öldürmez.' dediler ama husumetimiz oldu. İlk günlerden itibaren kızımın tepeye çıkmadığını iddia ettim." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Devletin kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Güran, "Bizim bakma yetkimiz yok." dedi.

Mahkeme başkanının, "Tüm Türkiye sizin kızınızı arıyor, devlet arıyor. Oraya dron getirmeyi akıl eden devlet, kameraya mı bakmıyor?" şeklindeki ifadesi üzerine Güran, "Evime çıkan rampa dümdüz, herhangi bir ağaç yok. Evimin karşısını gören kamera zaten var. Bugün Nevzat Bahtiyar, belki suçsuz da olabilir." diye konuştu.

"KIZIMIN BİR MEZARI VARSA DEVLET SAYESİNDEDİR"

Mahkeme başkanının, "Aile arasında 'Bu topu Nevzat'a yıkalım, cinayeti Nevzat üstlensin.' diye bir karar aldınız mı?" sorusunu baba Güran, şöyle yanıtladı:

"Biri benim kızımı öldürecek ve ben gidip onunla anlaşma mı yapacağım? Akıl ve mantık kabul eder mi? Benim ruhum ve parçam gitti. Kızımın bir mezarı varsa devlet sayesindedir. Devlet, kızımı buldu. Kimse yerini göstermedi. Bir insanda gerçekten vicdan, merhamet, Allah ve peygamberi varsa bir babanın kızını götürüp sonra gelip o babanın yanında oturur mu? Bu adam nasıl gelip benim yanıma oturuyor? Benim karşımdadır şu an. Olayın 1, 2, 3, 4, 5. günü gelip bana söyleseydi şimdi Nevzat, benim başımın tacıydı. Kızımın dosyası 85 milyonun dosyasıdır. Hepsi benim başımın üstüne gelmiş."

Avukat Aydın Özdemir'in "Bu olayda Nevzat dışında kimseden şüphelendiniz mi?" sorusu üzerine Arif Güran, "Bu olayda herkesten şüphelendim. Gölgemden bile şüphelendim. Yeğenlerimden dahi şüphelendim çünkü bana 'Kızın bende.' diye yalan mesaj atanlar dahi vardı. Allah hakkımızı bırakmasın. Eğer bir insan kızımı saklayıp sonra gelip benim yanında oturuyorsa ben o insandan her şeyi beklerim." beyanında bulundu.

Avukat Nahit Eren'in "Aile bireyleriyle bir araya gelerek toplantı yaptınız mı?" sorusuna karşılık Güran, bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığını iddia etti.

Arif Güran, şöyle devam etti:

"Hemen hemen her akşam yemek hazırlanıyordu, diğerleri yemeğe gidiyordu ama ben gitmiyordum. Olayın 6. gününe kadar bir şey yemedim, günde 1-2 saat uyudum. İnsanlar benim ruhumu, parçamı benden almış ama ben 'Kimseye iftira atamam.' dedim. Kızımın öldürülmesinde kimin parmağı varsa parmakları kırılsın. Gözaltından çıktıktan sonra ağabeyimin evine gece 03.00'te gittim. Misafirler geldi, bir gece orada kaldım. Baktım çok kalabalık oluyor, o yüzden evime gittim."

"OĞLUMDUR ONA MORAL VERMEYEYİM Mİ?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen katılan avukatın "Sosyal medyada paylaşılan bir video var, oğlunuza (Enes), 'Bugünler de geçecek, moralini bozma, fazla konuşma.' diyorsunuz." şeklindeki ifadesi üzerine Arif Güran, "Oğlumdur, ona moral vermeyeyim mi? Ben mi kızımı öldürdüm, bunu mu demek istiyorsun? Bir teselli verdim, bu suç mudur?" dedi.

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın "Eşinizden şüphelendiniz mi?" sorusuna da Güran, eşinden asla şüphelenmediğini belirtti.

Güran, "Çünkü eşim beni olay günü 17.00 gibi aradığında sesi hiç tedirgin değildi. Yemeğe gelip gelmeyeceğimi sordu. Sesi gayet normaldi." dedi.