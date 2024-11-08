08 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza! Otomobiller birbirine girdi

Muğla'da feci kaza! Otomobiller birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 00:12
ABONE OL
Muğla’da feci kaza! Otomobiller birbirine girdi

Muğla'nın Milas ilçesinde hastaneye dönüş yapmak isteyen otomobil ile şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Korkunç kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneye dönüş yapmak isteyen otomobil ile şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör