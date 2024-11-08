Muğla’da feci kaza! Otomobiller birbirine girdi

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneye dönüş yapmak isteyen otomobil ile şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.