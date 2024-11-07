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Cenaze defnedilirken topraktan çıkanlar şok etti! İncelenmek üzere yetkililere verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 23:13
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Cenaze defnedilirken topraktan çıkanlar şok etti! İncelenmek üzere yetkililere verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçiren bir kişi toprağa verildi. Defin işleminin yapıldığı esnada toprağın içinde, sikke ve seramik parçalar görüldü. Cenaze sahipleri durumu, Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler aile yakınların gözetiminde aldıkları 1100 sikke ve seramikleri incelemek üzere yetkililere teslim etti.

Mersin'de bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavas'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

Bölgeye gelen ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti. Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cenaze defnedilirken topraktan sikke ve seramik parçalar çıktı!Cenaze defnedilirken topraktan sikke ve seramik parçalar çıktı! CENAZE DEFNEDİLİRKEN TOPRAKTAN SİKKE VE SERAMİK PARÇALAR ÇIKTI!

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