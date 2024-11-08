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Çankırı'da husumetli dehşeti! Tartışmada bıçaklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 00:19 Güncelleme: 08.11.2024 00:43
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Çankırı’da husumetli dehşeti! Tartışmada bıçaklandı

Çankırı'da iki husumetli şahsın tartışması kavgaya dönüşünce olan oldu. 28 yaşındaki genç, aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken şüpheli E.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı'da iki husumetli şahıs arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 28 yaşındaki genç vatandaş, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda iki husumetli vatandaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.Ö. isimli vatandaş, husumetlisi O.K.'yi bıçak darbesiyle yaraladı.

GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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