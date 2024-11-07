Sıcaklıklar 2-4 derece yükselecek! Meteoroloji'den yeni tahmin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde genel olarak güneşli bir havanın etkili olacağı kaydedilirken, bazı illerde sıcaklıkların 2-4 derece yükseleceği görüldü. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı kaydedildi.
PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
2-4 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da güneşli geçecek. Hava sıcaklıklarının 17-18 derece olması bekleniyor.
Ankara: Az bulutlu ve açık 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 21
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19