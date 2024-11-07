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Sıcaklıklar 2-4 derece yükselecek! Meteoroloji'den yeni tahmin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 09:26 Güncelleme: 07.11.2024 09:30
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Sıcaklıklar 2-4 derece yükselecek! Meteoroloji’den yeni tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde genel olarak güneşli bir havanın etkili olacağı kaydedilirken, bazı illerde sıcaklıkların 2-4 derece yükseleceği görüldü. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı kaydedildi.

PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Arşiv (AA)Arşiv (AA)

2-4 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da güneşli geçecek. Hava sıcaklıklarının 17-18 derece olması bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 21

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Arşiv (AA)Arşiv (AA)

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)

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