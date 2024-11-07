Tuzla’da dehşete düşüren olay! Çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Olay, Şifa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. A.K., oyun oynan çocuklardan B.E.A.'yı, yaptıkları gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle darbetti. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, A.K.'nin 8 Ekim tarihinde gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.11.2024 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde, Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan yaşı küçük şahıslardan B.E.A.'nın, bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı belirlenmiş, hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.K. isimli şahıs 08.10.2024 tarihinde yakalanmış, şüphelinin, çocukların yapmış oldukları gürültüden rahatsız olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."