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Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan'da görüntülendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 09:25 Güncelleme: 07.11.2024 09:26
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Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan’da görüntülendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi. O anları bir sürücü kayda aldı.

Erzincan - İliç karayolunda nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan yavru vaşak görüntülendi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Araç sürücüsü gece saatlerinde yolda seyir halindeyken karayolu üzerinde bulunan yavru vaşağı fark etti.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Sürücü bu anları bir süre cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak daha sonra yoldan çıkarak arazide izini kaybettirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaNesli tükenme tehlikesi altında NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

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