Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzincan’da görüntülendi

Erzincan - İliç karayolunda nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan yavru vaşak görüntülendi.

Araç sürücüsü gece saatlerinde yolda seyir halindeyken karayolu üzerinde bulunan yavru vaşağı fark etti.

(A HABER ARŞİV)

Sürücü bu anları bir süre cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak daha sonra yoldan çıkarak arazide izini kaybettirdi.