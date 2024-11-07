07 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Düzce'de İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 03:32
ABONE OL
Düzce’de İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde M.B. yönetimindeki araç ile H.K.'nin kullandığı servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Feci kaza Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi.

Kaza yapan araç (AA)Kaza yapan araç (AA)

M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör