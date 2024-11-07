Düzce’de İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Feci kaza Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi.

Kaza yapan araç (AA)



M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.



8 KİŞİ YARALANDI



Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.



Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.