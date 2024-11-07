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ABD'de uçak araç ile çarpıştı! 2'si pilot 5 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 01:36
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ABD’de uçak araç ile çarpıştı! 2’si pilot 5 ölü

ABD'nin Arizona eyaletinde küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı. Kazada pilot ve yardımcı pilotun da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

2'Sİ PİLOT 5 ÖLÜ

Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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