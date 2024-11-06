Tarım ve Orman Bakanlığı görüntüleri paylaştı! İşte ayının ayna ile imtihanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı. İşte belgeselleri aratmayan görüntüler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" denilerek paylaşılan fotokapan görüntüsünde aynada kendini gören ayının hareketleri gülümsetti.
Ayının o şaşkın hallerinin fotokapana yansıyan görüntüsü Bakanlık tarafından paylaşıldı.