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Tarım ve Orman Bakanlığı görüntüleri paylaştı! İşte ayının ayna ile imtihanı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 10:07 Güncelleme: 06.11.2024 10:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı görüntüleri paylaştı! İşte ayının ayna ile imtihanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı. İşte belgeselleri aratmayan görüntüler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı.

AYININ AYNA İLE İMTİHANI FOTOKAPANA YANSIDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" denilerek paylaşılan fotokapan görüntüsünde aynada kendini gören ayının hareketleri gülümsetti.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Ayının o şaşkın hallerinin fotokapana yansıyan görüntüsü Bakanlık tarafından paylaşıldı.

Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdıAyının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı AYININ AYNA İLE İMTİHANI FOTOKAPANA YANSIDI

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