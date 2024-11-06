06 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri

Tunceli'de sonbaharın renkleri kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 09:56 Güncelleme: 06.11.2024 09:57
ABONE OL
Tunceli’de sonbaharın renkleri kamerada

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Tunceli'de, sonbaharda yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Tunceli'de sonbaharın eşsiz güzelliğinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünü ziyaret ediyor. Sonbaharla birlikte Salördek köyünde sararan ceviz, kavak, meşe ve meyve ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor. Bölgede yaşanan renk cümbüşü, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör