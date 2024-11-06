Tunceli’de sonbaharın renkleri kamerada

Tunceli'de sonbaharın eşsiz güzelliğinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünü ziyaret ediyor. Sonbaharla birlikte Salördek köyünde sararan ceviz, kavak, meşe ve meyve ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor. Bölgede yaşanan renk cümbüşü, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.