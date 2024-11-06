İskoçlu bilim insanları açıkladı! Kanser riskini azaltıyor: Sadece bir avuç yeterli

İskoçya'da her yıl ortalama 5 bin kadına meme kanseri teşhisi konurken, bu hastaların %15'inde görülen "üçlü negatif" tipi, hormon tedavisine yanıt vermediği için tedavisi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak bu yeni araştırma, brezilya cevizinin içerdiği selenyumun özellikle bu tür kanser hücrelerine karşı güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Brezilya Cevizi (A Haber Foto Arşiv)

Cancer Research kurumunun yürüttüğü çalışmada, selenyum eksikliğinin vücutta kanser hücrelerinin yayılımını kolaylaştırdığı, yeterli selenyum alımının ise bu süreci tersine çevirebildiği belirlendi. Araştırmacılardan Dr. Saverio Tardito, "Hayatta kalmak için selenyuma ihtiyacımız var. Bu nedenle selenyumu beslenmemizden çıkarmak asla bir seçenek olmamalı'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Brezilya Cevizi (A Haber Foto Arşiv)

Selenyum Kaynakları Sadece Brezilya Cevizi ile Sınırlı Değil

Brezilya cevizi dışında selenyum açısından zengin başka besinler de bulunuyor. Süt, yoğurt, sığır eti, hindi, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta gibi yiyecekler, günlük selenyum ihtiyacını karşılamak isteyenler için etkili kaynaklar arasında yer alıyor.

Brezilya Cevizi (A Haber Foto Arşiv)

Selenyumun Diğer Faydaları

Selenyumun yalnızca kanserle mücadelede değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirme, tiroid sağlığını koruma ve zihinsel sağlığı destekleme gibi pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Özellikle astım semptomlarını hafifletmesi ve zihinsel yaşlanmayı geciktirmesi, selenyumun sağlık için ne denli faydalı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.