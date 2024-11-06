İskoçlu bilim insanları açıkladı! Kanser riskini azaltıyor: Sadece bir avuç yeterli
İskoçya’da yapılan yeni bir bilimsel çalışma, meme kanserine karşı koruyucu etkileriyle öne çıkan bir besin kaynağını gün yüzüne çıkardı: brezilya cevizi. Bu ceviz türünde yüksek miktarda bulunan selenyumun, özellikle meme kanserinin yayılmasını önlemede etkili olabileceği keşfedildi. Araştırmanın detaylarına göre, selenyum, kanserli hücrelerin büyümesini engelleyerek bağışıklık sistemini destekliyor.
İskoçya'da her yıl ortalama 5 bin kadına meme kanseri teşhisi konurken, bu hastaların %15'inde görülen "üçlü negatif" tipi, hormon tedavisine yanıt vermediği için tedavisi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak bu yeni araştırma, brezilya cevizinin içerdiği selenyumun özellikle bu tür kanser hücrelerine karşı güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
Cancer Research kurumunun yürüttüğü çalışmada, selenyum eksikliğinin vücutta kanser hücrelerinin yayılımını kolaylaştırdığı, yeterli selenyum alımının ise bu süreci tersine çevirebildiği belirlendi. Araştırmacılardan Dr. Saverio Tardito, "Hayatta kalmak için selenyuma ihtiyacımız var. Bu nedenle selenyumu beslenmemizden çıkarmak asla bir seçenek olmamalı'' şeklinde açıklamalarda bulundu.
Selenyum Kaynakları Sadece Brezilya Cevizi ile Sınırlı Değil
Brezilya cevizi dışında selenyum açısından zengin başka besinler de bulunuyor. Süt, yoğurt, sığır eti, hindi, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta gibi yiyecekler, günlük selenyum ihtiyacını karşılamak isteyenler için etkili kaynaklar arasında yer alıyor.
Selenyumun Diğer Faydaları
Selenyumun yalnızca kanserle mücadelede değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirme, tiroid sağlığını koruma ve zihinsel sağlığı destekleme gibi pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Özellikle astım semptomlarını hafifletmesi ve zihinsel yaşlanmayı geciktirmesi, selenyumun sağlık için ne denli faydalı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.