ATM’ye para yatıran kadına kapkaç şoku: Kaptı ama kaçamadı

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, banka ATM'sine para yatırmak üzere gelen Mehtap U.'ya işlem yaptığı sırada yaklaşan bir şüpheli, genç kadının elindeki yaklaşık 2 bin 800 TL'yi alarak hızla uzaklaştı. Bu sırada caddede devriye görevini yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri koşarak kaçan şahsı fark ederek takibe aldı. İsminin İsmail U. olduğu öğrenilen şüpheli, banka şubesine 100 metre mesafede yunus timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşadığı olayın şoku ile ne yapacağını bilemeyen kadına banka güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Banka içerisine alınan Mehtap U.'ya görevliler su ve kolonya vererek sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli işlemleri için karakola götürülürken, üzerinde yapılan aramada ise paraya rastlanılmadı.