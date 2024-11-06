İstanbul’da özel okulda yangın paniği

Bahçelievler'deki özel okulun bahçesinde bulunan jeneratörde çıkan yangında alevler 10 katlı binanın dış cephesini sardı. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binadan kopan parçaların Basın Ekspres yoluna düşmesi nedeniyle TEM istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yenibosna, Merkez Mahallesi Çınar Caddesi'nde bulunan özel okulun bahçesindeki jeneratörde saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Jeneratörden çıkan alevlerin 10 katlı özel okulun dış cephesine sıçradığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken okuldaki öğretmen ve öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Yangın nedeniyle okulun dış cephesinde hasar oluşurken kopan parçalar basın ekspres yoluna düştü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattığı TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Haberi alan bazı veliler öğrencilerini okuldan almaya gelirken diğer öğrenciler ise servislerle evlerine gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Alevlerin binanın dış cephesini sardığı anlar ve öğrencilerin tahliye edildiği anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Okulun bulunduğu caddede iş yeri olan Serkan Aktaş, "Biz içeride yemek yiyorduk, arkadaşım beni aradı karşıdaki binanın yandığını söyledi. Panikle dışarıya çıktım ve binanın yandığını gördüm. İtfaiyeler, ambulanslar duruma müdahale etti. Burası özel okul, umarım en kısa zamanda durum düzelir. Öğrenciler tahliye edildi, ölü ve yaralı yok. Servis araçları gelip çocukları götürdüler" diye konuştu.