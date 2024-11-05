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Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 16:42
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Malatya’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Abbas Bozkurt idaresindeki 34 FGD 621 plakalı otomobil sürücüsü Çelikhan yol kavşağına dönmek istediği esnada karşı istikametten gelen Cuma Turşu idaresindeki 31 ATS 201 tır sürücüsü ile çarpıştı yaşanan kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sevim Bozkurt yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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