Enerjinizi yükseltecek magnezyum zengini besinler: Kas sağlığı iyileştiriyor, uyku kalitesini artırıyor

Vücudun enerji üretiminden kas kasılmalarına, sinir iletimi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar pek çok işlevde magnezyumun katkısı büyüktür. Eksikliğinde kas krampları, yorgunluk, düzensiz kalp ritmi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Uzun vadede yetersiz magnezyum seviyeleri, osteoporoz, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalık risklerini de artırabilir. Yapılan araştırmalar, magnezyumun uyku düzenini iyileştirerek daha kaliteli bir uyku sağladığını ve stres hormonu kortizol seviyesini düşürdüğünü de ortaya koymaktadır.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Günlük Magnezyum İhtiyacı Ne Kadar?

Yaşa ve cinsiyete göre değişen günlük magnezyum ihtiyacı, erkeklerde yaklaşık 400-420 mg, kadınlarda ise 310-360 mg civarındadır. Gebelik gibi özel durumlarda ise ihtiyaç daha fazla olabilir. Bu ihtiyacı karşılamak için takviye ürünlere başvurulabileceği gibi, magnezyum açısından zengin besinler de oldukça etkili olabilir.

Magnezyum Deposu Besinler

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Ispanak

Magnezyum, demir ve C, E, B vitaminleri açısından zengin olan ıspanak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan etkisi sayesinde kalp sağlığını korur, pıhtılaşmayı yavaşlatarak kalp-damar hastalıkları riskini düşürür.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Kabak Çekirdeği

Günlük beslenmenize bir avuç eklemeniz önerilen kabak çekirdeği, kalp sağlığını desteklerken bağışıklık sistemini güçlendirir. Magnezyum ve antioksidan içeriğiyle kemik sağlığını da olumlu etkiler.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Siyah Fasulye

Siyah fasülye A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini, folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi zengin vitamin ve mineral yapısıyla öne çıkıyor. Kan şekerini dengeleyerek sağlıklı bir sinir sistemi için destek sağlar. Kolesterolü düşürme özelliği sayesinde kalp sağlığını destekler.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Kinoa

Magnezyum, demir, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin olan kinoa, kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını iyileştirir. Ayrıca uykusuzluk, baş ağrısı ve kas kramplarına karşı etkilidir.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Badem

Yeterli kalsiyum ve magnezyum alımı kemik sağlığı için kritik önem taşır. Günlük olarak badem tüketmek, ileri yaşlarda kemik erimesi ve kırık risklerini azaltmaya yardımcı olur.

Magnezyum Deposu Besinler ( A Haber Foto Arşiv)

Avokado

C, E, K ve B vitaminleri, folat ve magnezyum gibi vitamin-mineraller içeren avokado, kolesterol seviyesini dengeleyerek yaşlanma karşıtı etkiler sağlar. Kemik ve kas yapısını güçlendirir, sindirim sistemini iyileştirir.

Not: Vücudunuzun ne kadar magnezyuma ihtiyaç duyduğunu öğrenmek için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.