İtalyan bilim insanları ezberi bozuyor: Zayıflamak için günde 10 bin adım şart değil!

Araştırmaya göre, gün içerisinde belirli aralıklarla yapılan kısa süreli yürüyüşler, vücudun enerji harcamasını artırarak kilo kontrolüne destek sağlıyor. 10 bin adımın yerini tutabilecek bu "mikro yürüyüş" olarak adlandırılan yöntemle, bireylerin hareket etmek için vücutta başlangıçta harcanan enerji miktarını artırdığı ve böylece kalori yakımını hızlandırdığı gözlemlendi.

Yürüyüş (A Haber Foto Arşiv)

Dr. Luciano, araştırma bulgularını bir örnekle açıklayarak, kısa süreli yürüyüşlerde harcanan enerjinin sürekli yürüyüşlere kıyasla daha fazla olduğunu belirtti: "Kısa mesafelerde yürüdüğümüzde, her yeni başlangıç için fazladan oksijen ve enerji harcıyoruz. Bu, aracın ilk harekete geçerken daha fazla yakıt tüketmesine benziyor." Ayrıca, kısa yürüyüşlerin, vücudun harekete hazırlanmak için daha fazla enerji harcamasını sağladığını ve bunun gün içerisindeki kalori yakımını artırdığını ifade etti.

Yürüyüş (A Haber Foto Arşiv)

Mikro Yürüyüşleri Günlük Rutin Haline Getirin

Royal Society B dergisinde yayınlanan bu çalışma, gün boyu hareketsiz kalan bireylere "mikro yürüyüşleri" günlük rutinlerine dahil etmeleri çağrısında bulunuyor. Gün boyunca sık sık kalkarak birkaç saniyelik yürüyüşler yapmanın, uzun süreli hareketsizliklerin zararlarını azaltabileceği vurgulanıyor.

Yürüyüş (A Haber Foto Arşiv)

Fiziksel aktivite eksikliğinin kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi pek çok sağlık sorununa yol açtığını hatırlatan uzmanlar, bu kısa yürüyüşlerin bile sağlığa önemli katkılar sunduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta veya 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor.